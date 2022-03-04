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Украинские власти сообщили, что затопили флагман ВМС страны

08:29
  • пятница
  • 04 марта 2022

Обещают при возможности "быстро поднять и восстановить"

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил, что в порту Николаева был затоплен флагман ВМС страны "Гетман Сагайдачный".
Минобороны заявило о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

"Так нужно", - объясняется в сообщении.

Как добавили в центре, после стабилизации ситуации в стране корабль "быстро поднимут и восстановят".

По данным СМИ, фрегат был затоплен еще 24 февраля. Он находился в порту Николаева на ремонте, а затопили его, чтобы не отдавать российским войскам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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