ПКР объяснил невозможность оспорить отстранение от Паралимпиады в CAS

Игры начались в Пекине 4 марта, Россия не примет в них участие

Паралимпийский комитет России (ПКР) не сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с отстранением российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх — 2022. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном в пятницу, 4 марта.

В ПКР рассказали, что привлекли ведущие российские и зарубежные юридические компании к правовой экспертизе решения о недопуске россиян. Эксперты подтвердили, что статья 2.9 раздела о Паралимпийских играх Свода правил Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешает ему "по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований". При этом оговорки о праве обратиться в CAS для разрешения разногласий в Конституции МПК нет.

ПКР подчеркнул, что считает отстранение россиян от Паралимпиады политизированным решением, противоречащим постулатам паралимпийского движения и свидетельствующим о двойных стандартах. Россия оставляет за собой право обратиться в другие надлежащие международные и национальные судебные инстанции.

Российские паралимпийцы в ближайшее время покинут Пекин. Сборная России, руководство Паралимпийского комитета России, вся российская паралимпийская семья от всего сердца благодарит всех, кто ее поддерживает в это сложное время, сообщается на официальном сайте ПКР.

3 марта стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Играх в Пекине, объяснив это угрозами некоторых спортсменов бойкотировать соревнования.

При этом днем ранее комитет объявил, что наши паралимпийцы могут выступить в нейтральном статусе, без фиксации результатов в общем медальном зачете. Однако затем это решение было пересмотрено.

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