ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

08:39
  • пятница
  • 04 марта 2022

Специалист центра погоды "Фобос" назвал дату

Погодные параметры, характерные для настоящей метеорологической весны, прогнозируются в столичном регионе примерно 15–17 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"С мужским характером": синоптик рассказал о погоде 8 марта

Синоптик уточнил, что на эти даты придется устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве — этот показатель и считается определяющим наступление весны.

При этом с точки зрения обычного человека погода в столице уже может считаться весенней, поскольку днем солнечно и очень тепло, с превышением температурной нормы. Однако по ночам сохраняются небольшие морозы, рассказал Леус "Вечерней Москве".

В пятницу, 4 марта, в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла, ночью — до минус пяти градусов. При этом вероятен небольшой снег, местами гололедица, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 9 марта в столичном регионе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. Столбики термометров ночью опустятся до 16 градусов ниже нуля, днем ожидается около минус пяти градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Весенняя погода
Весенняя погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.