Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Специалист центра погоды "Фобос" назвал дату

Погодные параметры, характерные для настоящей метеорологической весны, прогнозируются в столичном регионе примерно 15–17 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что на эти даты придется устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве — этот показатель и считается определяющим наступление весны.

При этом с точки зрения обычного человека погода в столице уже может считаться весенней, поскольку днем солнечно и очень тепло, с превышением температурной нормы. Однако по ночам сохраняются небольшие морозы, рассказал Леус "Вечерней Москве".

В пятницу, 4 марта, в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла, ночью — до минус пяти градусов. При этом вероятен небольшой снег, местами гололедица, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 9 марта в столичном регионе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. Столбики термометров ночью опустятся до 16 градусов ниже нуля, днем ожидается около минус пяти градусов.

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