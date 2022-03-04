Шольц: Путин не давал обещаний не проводить спецоперацию

Президент России и канцлер Германии встречались в Кремле 15 февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве в середине февраля.

Как подчеркнул немецкий политик, глава российского государства не давал обещаний относительно действий российских Вооруженных сил на Украине.

"Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было", - сказал Шольц в интервью ZDF.

Изначально ведущая спросила канцлера, считает ли он, что Путин его обманул.

24 февраля президент России ообъявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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