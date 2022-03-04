Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Помощь получили жители поселка Умм-Батна

Сотрудники российского Центра по примирению доставили партию гуманитарной помощи в посёлок Умм-Батна провинции Эль-Кунейтра. Он был освобожден от боевиков менее года назад. Террористы оставили местных жителей практически без средств к существованию, и помощь наших военных крайне необходима.

В центре населенного пункта Умм-Батна как никогда многолюдно. В основном, здесь собрались те, чьи семьи потеряли во время войн кормильцев - мужей и старших сыновей. У Шамхи Эль-Мустафа старший погиб под минометным обстрелом в Восточной Гуте, в пригороде Дамаска. А средний - стал инвалидом. И на его пенсию сейчас живет вся семья.

"До войны мы жили прекрасно. Но боевики устроили охоту на родственников военнослужащих. Нам пришлось спасаться бегством. Когда вернулись, все было разграблено, а дом сожжен. Спасибо нашей армии и русским друзьям за помощь", -говорит жительница селения Шамха Эль Мустафа.

Помощь, которую в Умм-Батну привезли сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон, в первую очередь, получают самые нуждающиеся - старики, многодетные семьи, инвалиды. Когда Абдул Кариму продукты принесли домой, в руках он держал фотографию погибшего сына.

"Мой сын был простым инженером, а потом ушел в армию. Он погиб как герой. Террористы разорили наше хозяйство. Государство платит за потерю кормильца, но этого не хватает. В нашем селе много нуждающихся. Мы смотрим с надеждой на Россию. Спасибо, что вы нам помогаете", - говорит мужчина.

Боевики в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии сопротивлялись до последнего. Умм-Батна была освобождена одной из последних - меньше года назад. Раньше этот район славился своей сельхозпродукцией. Теперь плантации оливок нужно возрождать.

"От рук террористов погибли два десятка жителей. Когда российская армия помогла освободить нас, стали возвращаться беженцы. Но все бедствуют. Нет денег, да и магазинов мало, чтобы что-то купить. Нам очень нужна ваша гуманитарная помощь", - говорит глава администрации селения Умм-Батна Абду Эль Саид

"Категории нуждающихся определились с помощью местной администрации путем оценки обстановки. Всем выдали талоны, сейчас всем-всем предоставлена помощь", - рассказал заместитель начальника ЦПВС Олег Журавлев.

Всего за время российской операции в Сирии проведено более 3000 гуманитарных акций. Гражданам доставлено более пяти тысяч тонн продовольствия. Люди по всей стране говорят, что это очень важно для них, в период, когда идет восстановление жилья, инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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