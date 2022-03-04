США отказались устанавливать бесполетную зону над Украиной

Это привело бы к прямому конфликту с Россией

Вашингтон передаёт Киеву разведданные о передвижениях российских вооруженных сил в режиме реального времени. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, эту информацию украинские военные используют при планировании своих действий.

В тоже время Псаки подчеркнула, что США не рассматривают шаги, которые привели бы к прямому конфликту с Москвой. В частности, Вашингтон не намерен устанавливать над Украиной бесполетную зону. Но при этом продолжает поставлять различные виды вооружения.

"Не вдаваясь в подробности по понятным причинам, отмечу: на постоянной основе мы продолжаем предоставлять Украине важные разведывательные данные, касающиеся планов России, её действий. Мы хотим помочь Киеву защитить себя. И делаем это на протяжение уже многих месяцев. Это та информация, которую украинцы могут использовать, чтобы выработать военный ответ на российское вторжение", - заявила Псаки.

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