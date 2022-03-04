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Украина заблокировала мобильные звонки в Россию

08:56
  • пятница
  • 04 марта 2022

Также ограничена активация недавно купленных SIM-карт

Власти Украины распорядились заблокировать звонки с украинских мобильных номеров на номера российских сотовых операторов. Об этом в ночь на пятницу, 4 марта, рассказали в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Это ограничение распространяется и на мобильную связь, и на операторов, которые пользуются фиксированной связью, заявили в ведомстве.

Наряду с этим введено ограничение на активацию SIM-карт, приобретенных у украинских операторов сотовой связи недавно, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Власти Украины объяснили это тем, что связь — "один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий".

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