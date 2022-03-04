Эксперт рассказал, когда ВОЗ объявит о конце пандемии

В ближайшее время этого не произойдет

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил в разговоре с РИА "Новости", что Всемирная организация здравоохранения пока не станет объявлять об окончании пандемии коронавируса.

"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", - сказал специалист.

В пример он привел пандемию туберкулеза, борьба с которой продолжается уже давно.

Как уточнил Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.

За последние сутки в России было выявлено 93026 случаев ковида, госпитализированы 10620 человек.

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