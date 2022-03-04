ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт рассказал, когда ВОЗ объявит о конце пандемии

08:46
  • пятница
  • 04 марта 2022

В ближайшее время этого не произойдет

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил в разговоре с РИА "Новости", что Всемирная организация здравоохранения пока не станет объявлять об окончании пандемии коронавируса.
Собянин объявил об отмене QR-кодов

"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", - сказал специалист.

В пример он привел пандемию туберкулеза, борьба с которой продолжается уже давно.

Как уточнил Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.

За последние сутки в России было выявлено 93026 случаев ковида, госпитализированы 10620 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.