Эксперт рассказал, когда ВОЗ объявит о конце пандемии

В ближайшее время этого не произойдет
Врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил в разговоре с РИА "Новости", что Всемирная организация здравоохранения пока не станет объявлять об окончании пандемии коронавируса.
"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", - сказал специалист.
В пример он привел пандемию туберкулеза, борьба с которой продолжается уже давно.
Как уточнил Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.
За последние сутки в России было выявлено 93026 случаев ковида, госпитализированы 10620 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"