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Роскомнадзор ограничил доступ к Русской службе BBC

09:15
  • пятница
  • 04 марта 2022

Решение принято из-за нарушения закона "Об информации"

В России ограничен доступ к сайту русской службы ВВС и еще двум ресурсам, признанным иностранными агентами — базирующееся в Латвии интернет-издание "Медуза" и русскоязычный сайт "Радио Свобода".
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По данным Роскомнадзора, это решение принято по обращению Генеральной прокуратуры в связи с нарушением ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Cтатья определяет порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Также закрыт доступ к сайту немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой прекращено в России с лишением сотрудников аккредитации, сообщает "Интерфакс".

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объявил, что радиостанцию отключат от эфира. Также стал недоступен сайт признанного в России иноагентом телеканала "Дождь". С требованием ограничить доступ к этим ресурсам ранее выступила Генпрокуратура.

В ведомстве предупредили, что распространение недостоверной информации о спецоперации России по защите ДНР и ЛНР влечет за собой ответственность (статья 13.15 КоАП) в виде штрафа, а также возможна внесудебная блокировка ресурсов Роскомнадзором.

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