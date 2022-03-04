ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

YouTube отключит рекламу в России

09:14
  • пятница
  • 04 марта 2022

Мера носит временный характер

Видеохостинг YouTube временно отключает показ рекламы в России, пишет со ссылкой на заявление Google агентство Reuters.
Украина заблокировала мобильные звонки в Россию

"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads", - сказано в сообщении.

При этом в материале Reuters указано, что на самом поисковике Google реклама тоже будет отключена.

Ранее из-за спецоперации России на Украине YouTube запретил монетизацию на платформе нескольким российским СМИ. Видео с данных каналов при этом будут реже попадать в рекомендации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
YouTube
YouTube
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.