YouTube отключит рекламу в России

Мера носит временный характер

Видеохостинг YouTube временно отключает показ рекламы в России, пишет со ссылкой на заявление Google агентство Reuters.

"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads", - сказано в сообщении.

При этом в материале Reuters указано, что на самом поисковике Google реклама тоже будет отключена.

Ранее из-за спецоперации России на Украине YouTube запретил монетизацию на платформе нескольким российским СМИ. Видео с данных каналов при этом будут реже попадать в рекомендации.

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