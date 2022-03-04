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В "Шереметьево" прибыли первые гуманитарные рейсы с российскими туристами

10:02
  • пятница
  • 04 марта 2022

У людей возникли проблемы с возвращением на родину

В "Шереметьево" накануне прибыли первые гуманитарные рейсы с российскими туристами. У них возникли проблемы с возвращением на родину после закрытия воздушного пространства ряда стран.

Лайнеры  прилетели из Софии, Тель-Авива, Мале и  Пхукета. Росавиация и Ростуризм сейчас ведут активные переговоры с другими государствами, чтобы вернуть всех соотечественников домой. За рубежом находятся 125 тысяч российских туристов, из них сложности испытывают около 20 тысяч. Большинство находятся в странах Латинской Америки. Из  Европы, по данным Ростуризма, не могут вылететь около тысячи человек. Всех их рассчитывают вернуть в ближайшее время. Для этого планируют использовать транзитные перевозки через третьи страны. Это Турция, Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Азербайджан, Сербия, Марокко.

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