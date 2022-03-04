Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 442 млн

Скончались более 5,9 млн человек

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрирован 442 068 951 случай заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета имени Джонса Хопкинса (США), опубликованные в пятницу, 4 марта.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 5 981 034.

Среди отдельных государств лидерство по этим двум показателям сохраняют США (79 196 008 инфицированных и 956 261 летальный исход).

По количеству выявленных случаев коронавируса второе место занимает Индия (42 951 556 заболевших и 514 589 летальных исходов), на третьем месте по этому показателю — Бразилия (28 906 672 и 650 824 соответственно), следует из данных на официальном сайте университета имени Джонса Хопкинса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Всемирная организация здравоохранения пока не станет объявлять об окончании пандемии коронавируса. По мнению эксперта, такой день "в ближайшие несколько лет точно не настанет".

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