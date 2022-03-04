Комиссия на покупку валюты через брокеров снижена почти втрое

Такое решение принял Центробанк

Банк России принял решение снизить комиссию, взимаемую с физических лиц при покупке валюты на бирже, с 30% до 12%. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 4 марта.

Наряду с этим введена комиссия для юридических лиц за приобретение валюты на бирже. Ее размер составит также 12% от суммы операции, сообщается на официальном сайте Центробанка.

3 марта брокеры сообщили, а затем Центробанк подтвердил предписание взимать комиссию в размере 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Регулятор пояснил, что такая комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

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