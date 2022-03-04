ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию эвакуировали уже более 166 тыс. жителей Донбасса

09:27
  • пятница
  • 04 марта 2022

Из них 24 тысячи - за минувшие сутки

Как сообщили ТАСС в силовых структурах Донбасса, с 18 февраля количество эвакуированных в Россию жителей региона превысило 166 тысяч.

"Спасибо России! Спасибо Путину!": эвакуация из Донбасса продолжается
В подмосковные школы пошли 400 детей из Донбасса

За сутки число увеличилось на 24 тысячи.

"Почти 94 тыс. из них - граждане Украины, свыше 61 тыс. - России, 11,2 тыс. - других государств", - уточнил собеседник агентства.

В 23 российских регионах в 264 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тысячи человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Беженцы с Донбасса
Беженцы с Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.