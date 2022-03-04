В Россию эвакуировали уже более 166 тыс. жителей Донбасса

Из них 24 тысячи - за минувшие сутки

Как сообщили ТАСС в силовых структурах Донбасса, с 18 февраля количество эвакуированных в Россию жителей региона превысило 166 тысяч.

За сутки число увеличилось на 24 тысячи.

"Почти 94 тыс. из них - граждане Украины, свыше 61 тыс. - России, 11,2 тыс. - других государств", - уточнил собеседник агентства.

В 23 российских регионах в 264 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тысячи человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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