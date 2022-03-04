Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы

Она создавалась при участии России на протяжении 25 лет

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России.

"Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала", - сказала омбудсмен в беседе с РИА "Новости".

Она уточнила, что Россия участвовала в том числе в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку подходов и методик.

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство России в организации из-за ситуации вокруг Украины. Была запущена соответствующая процедура.

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