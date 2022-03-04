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Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы

10:12
  • пятница
  • 04 марта 2022

Она создавалась при участии России на протяжении 25 лет

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России.
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"Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала", - сказала омбудсмен в беседе с РИА "Новости".

Она уточнила, что Россия участвовала в том числе в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку подходов и методик.

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство России в организации из-за ситуации вокруг Украины. Была запущена соответствующая процедура.

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