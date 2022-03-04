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Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" запланирована на круглые сутки

10:32
  • пятница
  • 04 марта 2022

Также продолжается транзит российского газа через Украину

Российская компания "Газпром" забронировала мощности магистрали "Ямал-Европа" на полные газовые сутки 4 марта, до 08:00 мск 5 марта.
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Ранее транзит российского газа через Белоруссию и Польшу по трубе "Ямал-Европа" сохранялся только в ночные часы, но к 3 марта "Газпром" забронировал мощности трубопровода на полные газовые сутки, как и 4 марта.

Наряду с этим транзит российского газа через Украину остается на максимальном уровне. Общий объем заявок на прокачку газа из России 4 марта составляет 109,4 миллиона кубометров, сообщает РИА Новости.

3 марта стало известно, что прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию приостановлена, хотя накануне "Газпром" забронировал мощности трубопровода на весь день.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Берлин начал закупки газа в обход России, хотя уточнил, что о полном отказе от поставок российских энергоносителей пока речь не идет — Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.

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