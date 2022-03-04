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В пригороде Парижа произошел взрыв

10:41
  • пятница
  • 04 марта 2022

Есть пострадавшие

Во французской коммуне Обервиль произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек, передает канал BFM.

Уточняется, что трое получили серьезные ранения.

ЧП произошло в четырехэтажном многоквартирном доме. Верхний этаж частично обрушился.

Причина взрыва устанавливается. На месте работают спасательные службы. Соседние дома эвакуированы.

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