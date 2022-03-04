В пригороде Парижа произошел взрыв

Есть пострадавшие
Во французской коммуне Обервиль произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек, передает канал BFM.
Уточняется, что трое получили серьезные ранения.
ЧП произошло в четырехэтажном многоквартирном доме. Верхний этаж частично обрушился.
Причина взрыва устанавливается. На месте работают спасательные службы. Соседние дома эвакуированы.
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⚠️ EXPLOSION RUE ANDRÉ KARMAN, AUBERVILLIERS ⚠️ pic.twitter.com/dovOFWjCXO— YATTS (@okssuoM) March 4, 2022
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