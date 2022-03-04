Госдума приняла важные законы для защиты россиян от санкций и фейков

На Россию давят не только экономически, но и информационно

В Государственной думе проходит внеочередное пленарное заседание. Депутаты рассматривают ряд важных законопроектов, направленных на поддержание граждан, бизнеса и экономики страны в условиях санкционного давления. Также в повестке - вопрос об уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях российских вооружённых сил в военных операциях.

Сегодняшнее заседание начали с минуты молчания в память о погибших солдатах во время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Ключевая задача сейчас, подчеркнул спикер нижней палаты парламента, - сплотиться, чтобы вместе преодолеть все трудности.

Правительство практически беспрерывно и круглосуточно работало все последние дни, чтобы сегодня к 10 часам утра внести в Думу целый ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку граждан, регионов и экономики в целом в условиях санкционного давления. Депутаты сегодня рассматривают их на внеочередном пленарном заседании. В частности, речь идет о повышении уровня социальной защиты граждан, индексации пенсий, расширении списка лекарств, которые реорганизации могут закупать по упрощенной схеме. Еще одна важная мера – налоговые каникулы.

"Те потребительские кредиты, которые были взяты до 1 марта - до 30 сентября можно, подав соответствующее заявление, не платить по ставкам. Такая норма также предусмотрена этим законом, то есть 6 месяцев кредитные каникулы", - заявил Максим Топилин, председатель ГД по экономической политике.

Ключевой принцип - импортозамещение. Бизнесу поможет амнистия капиталов. Вводится мораторий на плановые проверки малых и средних предпринимателей на 2022 год, а для предприятий IT-отрасли - до 2024. Кроме того, продляются действующие лицензии. Вообще всё это – комплекс лишь первоочередных мер. В ближайшее время правительство, а у него теперь координирующая функция, представит план по поддержке экономики в условиях санкций. Все думские фракции уже выразили свою однозначную поддержку.

"Вчера мы провели совет ветеранов боевых действий, которые единодушно поддержали нашу армию и нашего верховного главнокомандующего по проведению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - заявил Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"Американцы рядом на Украине вырастили такую свору мерзавцев, которую история не знает. Отдать власть главным пособникам Гитлера, которые уничтожали тысячами людей. Вот эта взбесившаяся публика решила захватить Украину, организовать войну с Россией, под руководством НАТОвцев угробили всю промышленность. Всё угробили. Мы поддержим всех, кто верой и правдой, являясь патриотом, служит нашему любимому, многострадальному Отечеству", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Впрочем, давят на страну не только экономически, но и информационно. Достаточно заглянуть в Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. В соцсетях активно распространяется откровенно лживая и недостоверная информация, а также целенаправленные призывы к незаконным действиям. Важно защитить подрастающее поколение.

"Мы фиксируем в партии, да и в целом все наши службы фиксируют, что увеличилось количество призывов выходить и митинговать именно в сторону детей, подростков. То есть, как там на Украине прикрываются отходящие детьми, женщинами, людьми старшего поколения, так и здесь основной акцент в этой антигосударственной политике идёт в сторону детей", - заявил депутат Госдумы Борис Чернышов.

За фейки теперь тоже придется ответить. От крупного штрафа до 5 миллионов рублей до 15 лет лишения свободы, если фейк привёл к общественно опасным последствиям. Этот закон Дума сегодня уже приняла сразу в двух чтениях. Депутаты также поддержали поправку, предусматривающую ответственность для тех, кто призывает ввести санкции в отношении нашей страны.

"Мы с вами сегодня приняли 2 федеральных закона крайне важных с тем, чтобы информация до граждан доходила объективная и для того, чтобы защитить граждан, нашу страну от лжи, которая льётся в первую очередь по средствам тех информационных ресурсов, влияние на которых оказывается из-за рубежа", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламент сейчас может считаться образцом быстрой и качественной работы. Сегодня же в 14:00 заседание проведет Совет Федерации. Так что обе палаты могут принимать важные законы в один день. В таком темпе парламентарии будут работать и всю следующую неделю.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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