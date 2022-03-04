В Крыму родились более 15 тысяч ягнят с начала года

Отрасль бьет рекорды

В Крыму - бэби-бум у кудрявых обитателей полуострова. Местные фермеры вышли на очередной рекорд по росту поголовья овец. Забытая в 90-е отрасль возрождается. Сыр из овечьего молока местного производства - уже давно на полках. Теперь в планах сотрудничество с предприятиями текстильной промышленности.

15,5 тысячи ягнят с января – Крым бьет рекорды. Из года в год общее поголовье на полуострове увеличивается. Задача животноводов - обеспечить приплод в среднем один к одному. На каждую взрослую особь - по одному ягненку. В этом деле, говорят фермеры, главное – уход.

"Утром чистим кормушки, потом кормим – зерно, ячмень, кукуруза, семечка, а потом уже сено. А потом другие делишки начинаются – родилки чистить, где-то кто-то рожает, переводить. Работы хватает", - заявила сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства Рая Морина.

В этом хозяйстве не самая распространенная на полуострове порода – романовская. У романовских овец большой приплод, в среднем по 3-4 ягненка на каждую самку. А вот материнского молока на хватает. Поэтому сотрудникам фермы приходится подкармливать новорожденных коровьим молоком.

Отечественных передовиков скрещивают с европейскими породами. Благодаря селекции новое потомство сохраняет племенные качества родителей и при этом не нуждается в акклиматизации.

"Частично завезли дорогие импортные породы, мясные европейские – Шароле, Иль де Франс, Мериноланд и Лакон. От скрещивания получается довольно-таки крупная порода овец. Крупнее, чем сама Романовская, а от Романовской переходит многоплодность", - сказал Александр Сабадин, глава крестьянско-фермерского хозяйства.

А еще их шерсть – одна из лучших в мире по качеству. Именно эти плотные и в тоже время пушистые волокна называют "золотым руном". В советские времена государство закупало большие партии для армейской и школьной формы. А вот в 90-е начались проблемы - дефицит кормов, конкуренция с иностранными производителями, переход на синтетические материалы. При СССР в Крыму было миллион голов, сейчас в пять раз меньше, но благодаря поддержке государства отрасль в последние годы возрождается.

"На сегодняшний день предусмотрена поддержка по трем направлениям – это приобретение племенного молодняка, мелкого рогатого скота, это за сохраненное и наращенное поголовье овцематок и ярок старше годок, это субсидирование за произведенную полутонкорунную и тонкорунную шерсть", - сказал Алексей Каменцев, начальник управления животноводства министерства сельского хозяйства РК.

Большое поголовье – новые возможности для развития региона. Сыры из овечьего молока уже производят. Теперь дело за текстильной промышленностью. Фермеры надеются, что благодаря импортозамещению на полуострове вновь появятся предприятия по переработке шерсти.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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