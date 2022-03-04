Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь

Город под полным контролем российских ВС
В народной милиции ДНР заявили, что украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" - по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе. Более 20 боевиков уничтожены. Причиной атаки стали противоречия между командованием украинских войск и нацподразделений, в частности полный отказ группы "Азов" подчиняться и согласовывать свои действия с ВСУ. В городах Донбасса не стихают обстрелы. Силовики и нацбатальоны бьют по домам и объектам инфраструктуры. За минувшие сутки погиб мирный житель, ещё 11 получили ранения. Среди них есть дети.
Окрестности поселка Андреевка Волновахского района Донецкой области. Позиции ВСУ в этом населенном пункте бойцы народной милиции ДНР взяли без единого выстрела. Отступая, украинские военнослужащие бросили 4 танка. На явно оставшейся еще с советских времен технике - старые надписи на русском языке. Вот такая выборочная декоммунизация по-украински.
Новоайдар, Луганская область. Подразделения ЛНР встречаются с передовыми частями вооруженных сил России, наступающими с севера.
"Мы, в свою очередь, вели движение с юга, со стороны населенного пункта Счастье. Теперь совместные координированные действия помогут подразделениям народной милиции освободить территорию Народной Луганской Республики, а вооруженным силам России выполнить специальную операцию, которую они проводят на Украине", - говорит официальный представитель Народной мили ЛНР Иван Филипоненко.
Контроль над этим населенным пунктом означает прямой выход как в сторону Луганска, так и на Северодонецк, где пока еще окопались националисты. Беженцы из Северодонецка рассказывают: танки стоят прямо между домами, ВСУ прикрываются жителями, те вынуждены прятаться в подвалах.
До освобожденного Новоайдара еще доносится эхо выстрелов, но сам поселок начинает возвращаться к нормальной жизни. Перебои с продуктами пока ощущаются, но уже появился свежий хлеб.
Мелитополь под полным контролем российских военных. Жители сами делятся кадрами новой, мирной жизни. Тихие освещенные улицы. Население самоорганизовалось для патрулирования в поисках мародеров. До того, как в Мелитополь пришли наши военные, в магазинах начали заканчиваться продукты, опустели банкоматы. Сейчас началась раздача гуманитарной помощи. За ней выстроились очереди. Жители слегка в растерянности: все необходимое они получают от тех, кого украинская пропаганда все 8 лет называла агрессорами.
Понимая, что кольцо сжимается все плотнее, украинские войска огрызаются тяжелой артиллерией. В пятницу утром по Докучаевску было выпущено 10 снарядов из ракетных систем залпового огня "Град". За сутки на территорию ДНР прилетели 323 боеприпаса. В результате обстрелов погиб мирный житель, еще 11 получили ранения, в том числе, дети.
Спецоперация идет по плану. Наша армия один за другим берет под контроль областные центры. По словам президента России, националисты действуют как бандиты, и вместо того, чтобы выполнить обещания убрать технику от домов, детских садов и больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию и миномёты. Москва неоднократно объявляла об открытии гуманитарных коридоров и договоренность об этом была достигнута на вчерашних переговорах в Белоруссии. Но помнит ли об этом президент Зеленский и в состоянии ли он отдавать адекватные приказы? Вчера верховный главнокомандующий Украины появился на публике в весьма странном состоянии и заплетающимся языком попытался обратиться к Владимиру Путину.
"Я ж сосед. Меня не надо держать на 30 метров. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори", - призвал Зеленский.
Этой ночью Зеленский поставил полмира на уши паническим заявлением о Чернобыле 2.0. По его версии, техногенную катастрофу хочет устроить Москва, атаковав самую крупную в Европе Запорожскую АЭС. При этом даже украинские службы по чрезвычайным ситуациям сообщали о том, что возникший в результате обстрелов пожар был не в энергоблоке, а в соседнем учебном корпусе. К ночи огонь был ликвидирован, пострадавших нет. По данным МАГАТЭ, радиационный фон в норме, персонал станции продолжает работы по её обслуживанию. Но британский премьер Борис Джонсон уже созывает экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг АЭС.
Лиия Акиньшина, Станислав Курсов. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"