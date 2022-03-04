Украину уличили в вербовке граждан Сенегала для участия в боевых действиях

Пост о вербовке появился в фейсбуке посольства Украины в Сенегале

Вашингтон не намерен устанавливать над Украиной бесполётную зону, поскольку это приведёт к прямому конфликту с Москвой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома. При этом Штаты наряду со странами Евросоюза продолжают поставлять Киеву различные виды вооружения.

Поставки оружия из Германии становятся позором. Статья под названием "Сотни непригодных к использованию ракет" публикует немецкая Bild. По информации журналистов, ФРГ отправляет Украине просроченные ПЗРК.

"Ракетам не менее 35 лет, они были сняты с использования еще в 2012 году. Причина: "Микротрещины в приводном наборе боеприпасов, которые привели к коррозии и окислению", - говорится в статье.

Тем не менее, Европа всячески демонстрируют желание помочь Киеву. Сегодня правительство Чехии одобрило отправку на Украину оружия и боеприпасов. Ранее премьер Испании заявил, что страна поставит ВСУ наступательное оружие.

По данным американской разведки, президент Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами страны. Правда, добавив, что власти США опасаются за его безопасность. И, очевидно, не только его. В Белом доме теперь практически ежедневно повторяют: американский президент не пойдет на создание беспилотной зоны.

"Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать", - заявила Джен Псаки.

В отличие от самого Киева, который открыто призывает наёмников со всего мира ехать на Украину воевать. Один из последних примеров: посольство страны на официальной странице в соцсети опубликовало сообщение, в котором добровольцев из Сенегала призывали принять участие в вооруженном конфликте. Анкету для записи успели заполнить 36 человек. МИД африканской республики немедленно вызвал посла Украины, чтобы выразить протест.

Не всё гладко и с антироссийскими санкциями. Южная Корея смогла договориться с США о том, что сможет самостоятельно устанавливать, какие товары попадут в Россию. Среди них должны оказаться смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские продукты". Прежде корейские производители были вынуждены получать разрешение Вашингтона на поставку.

Америка же, очевидно, по-прежнему наивно полагает, что санкции - действенный рычаг давления на Россию. Виктория Нуланд теперь раздаёт обещания снять рестрикции в случае, если Москва прекратит операцию на Украине. При этом заместитель госсекретаря США забывает главное: это Киев при попустительстве европейских и американских патронов продолжал игнорировать единственный путь к миру - Минские соглашения. А уж мечтать о вхождении в ЕС, учитывая сегодняшнюю обстановку, Украине точно не время. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идет. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное", - говорит Шольц.

Накануне в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров. Встреча длилась почти 3 часа. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, сторонам удалось достичь понимания по ряду вопросов. Главный из которых - формат поддержания гуманитарных коридоров и возможного прекращения огня в данном секторе. Теперь эти предложения предстоит закрепить законодательном уровне. Следующий, третий, раунд переговоров запланирован в начале следующей недели.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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