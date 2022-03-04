Застрявшие за границей туристы начали возвращаться в Россию на спецрейсах

По данным Ростуризма, сложнее всего вернуться из Венгрии, Хорватии, Болгарии и Мадейры

В столичном аэропорту "Шереметьево" встречают российских туристов, у которых возникли сложности с возвращением на родину после того, как ряд государств закрыл воздушное пространство для наших лайнеров. Но даже само пребывание в другой стране вызывало трудности. Санкции в отношении нескольких российских банков привели к блокировке карт - люди попросту не могли расплатиться в магазинах и отелях и снять наличные. Первые спецрейсы с нашими соотечественниками начали прибывать накануне. Сегодня вечером ожидают ещё один - из Кипра.

Уставшие, но счастливые. Они с трудом вывозят из зоны таможенного досмотра тяжелый багаж. Однако твердо знают одно: родина в беде не оставила.

"Я вообще был спокоен. Я знал, что нас не бросят. Своих не бросают. Надо сказать, что болгары очень помогали и переживали. Большинство болгар поддерживают политику России и Россию", - рассказал Василий Быченков.

Евросоюз и еще ряд стран несколько дней назад закрыли свое воздушное пространство для наших авиакомпаний. Но практически сразу россиян начали вывозить специальными гуманитарными рейсами.

София, Тель-Авив, Мале, Пхукет: в течение только одного часа в "Шереметьево" прибывает 4 борта из-за границы. Всего, по оценкам Ростуризма, за рубежом сейчас находятся 125 тысяч российских граждан.

Раина с друзьями отправилась на горнолыжный курорт. Возвращение на родину внезапно превратилось в целый квест.

"Сначала хотели полететь через Турцию. Потом объявили об этом спецрейсе. Звонили в посольство, нам сказали, когда и куда приехать. Записали наши данные. Я даже не ожидала, что все будет так оперативно. Огромное спасибо", - заявила Раина Симонова.

По данным Ростуризма, сложнее всего на сегодняшний день вернуться из Венгрии, Хорватии, Болгарии и Мадейры – это португальский остров в Атлантическом океане. Каждый спецрейс требует согласования с властями той или ной страны. Над этим работают МИД России, Минтранс, Росавиация вместе с Ростуризмом. Но процесс затягивается по независящим от этих ведомств причинам.

"Из ряда стран рассматривается транзитные перевозки через 3-ю страну. Таких стран сейчас много: Турция, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Сербия, Марокко. Есть даже комбинированные перевозки с учётом наземного транспорта, например, это как раз относится к Финляндии, где курсируют ж/д поезда "Аллегро" до СПб из Хельсинки", - заявил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Официальные власти Туниса, Турции и Египта подтвердили: страны готовы принять наших туристов. На сегодняшний день россиянам также советуют отдыхать Китае, Вьетнаме, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Иван Колесников, Сергей Смирнов, Евгений Рыбин, Владислав Карташов, Алексей Уваров. "ТВ Центр".

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