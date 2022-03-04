Airbnb приостанавливает деятельность в России

Сроки не указаны

Сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.

Об этом сообщил гендиректор компании Брайан Чески в своем Twitter. Ограничения связаны с тем, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. Сроки приостановки не указаны.

Ранее Чески сообщил, сто санкции США повлияли на способность площадки осуществлять операции на территории страны. Не исключено, что из-за этого часть бизнеса Airbnb придется приостановить.

Airbnb представлена более чем в 100 тысячах городов мира. Сервис позволяет забронировать жилье напрямую у хозяина. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков.

После начала операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные компании решили приостановить деятельность или производство в России. Среди них – Volkswagen, Škoda, Mercedes-Benz, IKEA, Airbus, Boeing, DHL, H&M, Farfetch, Mango, Asos и другие компании.

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