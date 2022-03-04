В Москве проходит конференция ко Дню борьбы с ВПЧ

Врачи разных специальностей обсудят новые методы лечения заболевания

В столичном центре "Благосфера" сегодня проходит научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню борьбы с вирусом папилломы человека.

Врачи разных специальностей обсудят новые методы лечения этого серьезного онкологического заболевания. Особое внимание медики уделяют профилактике - обязательному ежегодному скринингу и вакцинации.

По данным ВЦИОМ за прошлый год, меньше половины россиян слышали о вирусе папилломы человека, еще меньше знают, как передается заболевание и как от него защититься.

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