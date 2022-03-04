В Москве открылся фестиваль природы "Первозданная Россия"

В залах Новой Третьяковки свои работы представят фотографы-натуралисты

Девятый общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся сегодня в Москве на Крымском валу. По традиции, в залах Новой Третьяковки свои работы представят фотографы-натуралисты.

Также в программе фестиваля - тематические дни, посвященные особо охраняемым природным территориям России, лекции о флоре и фауне нашей страны, демонстрация художественных и документальных фильмов. Специальная программа подготовлена для детей. Юных ценителей природы ждут различные викторины, конкурсы и мастер-классы.

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