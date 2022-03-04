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Запуск "Союза-2.1б" со спутниками связи OneWeb отменен

10:28
  • пятница
  • 04 марта 2022

Российская космическая программа будет скорректирована

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск "Союза-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур 5 марта отменен.
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Кроме того, по словам Рогозина, "Роскосмос" прекратит подготовку ко всем последующим запускам аппаратов OneWeb с космодромов Куру, Восточный и Байконур.

Ранее было объявлено, что в ответ на санкции из-за ситуации на Украине "Роскосмос" не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.

Российская космическая программа будет скорректирована. Приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.

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