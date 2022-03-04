Дума приняла закон о сроках за фейки про армию России

Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем, окончательном чтении, за принятие поправок в законодательство о наказаниях за фейки о действиях Вооруженных сил России.

Согласно изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил России наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За распространение заведомо ложных фейков про ВС, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура предупредила о наказании за распространение недостоверной ситуации о спецоперации России по защите ДНР и ЛНР — за это грозил штраф и внесудебная блокировка ресурсов.

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