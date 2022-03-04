АТОР попросила продлить программу туристического кешбэка из-за санкций

Предлагаются и другие меры поддержки туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм предложения по поддержке отрасли. Эксперты указали, что сложившаяся ситуация гораздо сложнее, чем в начале пандемии коронавирусной инфекции.

Из-за антироссийских санкций, в том числе закрытия воздушного пространства целого ряда государств, российские туроператоры несут крупные убытки. При этом спрос на туры по России в феврале упал в два-три раза, указывают в АТОР.

В связи с этим туроператоры предлагают продолжить программу туристического кешбэка и выделить на нее дополнительные деньги. Очередной этап программы туристического кешбэка должен бы продолжаться до 12 апреля, однако Ростуризм объявил о его досрочном завершении 1 марта — закончились выделенные на программу средства.

Также АТОР предлагает компенсировать туроператорам затраты на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран, незапланированную оплату билетов и отелей для туристов, оставшихся за рубежом в связи с закрытием неба над ЕС, США и Канадой.

В ассоциации выступают за обеспечение господдержки банков, предоставляющих депозиты и гарантии для российских туроператоров — членов IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

Наряду с этим АТОР предлагает применить механизм переноса выплат денежных средств туристам, чьи туры не состоялись из-за введенных ограничений, и утвердить отсрочку до 2023 года выплат за аннулированные туры, сообщает АГН "Москва".

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