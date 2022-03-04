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Володин: наказывать за фейки о действиях ВС могут начать уже с 5 марта

10:54
  • пятница
  • 04 марта 2022

Документ оперативно отправят на подпись к президенту

Государственная дума приняла во втором и в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
Дума приняла закон о сроках за фейки про армию России

За трансляцию фейковых новостей предусмотрен штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

За распространение ложной информации группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения или с использованием своего служебного положения - от пяти до 10 лет лишения свободы.

За распространение ложной информации, которая повлекла за собой тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 4 марта документ отправят в Совфед, затем ожидается оперативное подписание президентом России Владимиром Путиным. Закон может вступить в силу уже завтра, 5 марта.

"Сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", - сказал Володин.

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