Володин: наказывать за фейки о действиях ВС могут начать уже с 5 марта

Документ оперативно отправят на подпись к президенту

Государственная дума приняла во втором и в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

За трансляцию фейковых новостей предусмотрен штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

За распространение ложной информации группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения или с использованием своего служебного положения - от пяти до 10 лет лишения свободы.

За распространение ложной информации, которая повлекла за собой тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 4 марта документ отправят в Совфед, затем ожидается оперативное подписание президентом России Владимиром Путиным. Закон может вступить в силу уже завтра, 5 марта.

"Сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", - сказал Володин.

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