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Российские паралимпийцы покинут Пекин в полном составе

11:19
  • пятница
  • 04 марта 2022

Спортсмены вылетят в Москву 6 марта

Паралимпийская сборная России в полном составе покинет Пекин 6 марта.
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Спортсменов вывезет борт "Аэрофлота", сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. Всего в Играх должен был участвовать 71 атлет.

2 марта нашим паралимпийцам разрешили выступить в нейтральном статусе на зимних Играх в Пекине. Однако вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое решение и отстранил спортсменов от участия, объяснив это угрозами некоторых спортсменов бойкотировать соревнования.

Российский паралимпийский комитет назвал отстранение спортсменов от Игр необоснованным и намерен его обжаловать.

Паралимпийские игры проходят в столице Китая с 4 по 13 марта 2022 года.

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