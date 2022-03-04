Российских туристов предупредили о подорожании туров в открытые страны на 80%

Это связано с валютными колебаниями

Цены на самые доступные предложения по отдыху в странах, открытых для российских самолетов, выросли более чем на 80%. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для сравнения в АТОР привели цены на десятидневную поездку в Турцию на двоих. Отдых в трехзвездочном отеле по системе all inclusive (“все включено") с перелетом, трансфером и страховкой в конце февраля стоил 73 тысячи рублей. 3 марта такой тур обошелся бы уже минимум в 127 тысяч рублей.

Тур на двоих в Египет с проживанием в трехзвездочном отеле в конце февраля можно было купить за 81 тысяч рублей, сейчас такая поездка стоит не менее 134 тысяч рублей.

В АТОР пояснили, что резкий рост цен на путевки связан с резким падением курса рубля к мировым валютам, а туроператоры ведут расчеты с отелями в долларах и евро, сообщает "Интерфакс".

Ранее АТОР предложила продолжить программу туристического кешбэка и выделить на нее дополнительные деньги. Очередной этап программы должен был продолжаться до 12 апреля, однако Ростуризм объявил о его досрочном завершении 1 марта — закончились выделенные на программу средства.

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