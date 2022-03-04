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Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 млн человек

11:17
  • пятница
  • 04 марта 2022

За сутки выздоровели 3638 пациентов

За сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 426 человек, сообщил в пятницу оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ находятся 280 человек.

"В городе выздоровели еще 3638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - говорится также в сообщении.

Уточняется, что за все время пандемии в столице выздоровели уже 2 501 129 человек.

Число новых случаев за сутки составило 2463. Скончались 79 пациентов.

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