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В России за сутки госпитализировали 9849 человек с COVID-19

11:22
  • пятница
  • 04 марта 2022

Выявлено 89174 новых случая

За последние сутки в России госпитализированы 9849 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 442 млн

За этот же период было выявлено 89174 новых случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 160507 пациентов, скончались 776 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области — 4785, затем следуют Самарская область (3623) и Санкт-Петербург (3422). В Москве заболели 2463 человека, в Подмосковье — 1565.

С начала пандемии в России было выявлено 16775024 случая коронавируса, зафиксировано 354787 летальных исходов, выздоровел 14263191 человек.

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