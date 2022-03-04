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Посол Антонов заявил о зашкаливающем градусе русофобии

11:53
  • пятница
  • 04 марта 2022

Американские сенаторы призывают к терроризму

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Штатах градус ненависти к России зашкаливает.
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"Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - сказано  в посте в Facebook.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что "кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня", имея в виду президента Владимира Путина.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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