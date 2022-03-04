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ЛДПР отказалась менять цвета партии из-за событий на Украине

11:55
  • пятница
  • 04 марта 2022

У Киева нет монополии на желтый и синий

ЛДПР не собирается менять цвета партии из-за специальной военной операции на Украине.

Об этом заявил Глава пресс-службы партии Александр Дюпин. По его словам, "культура отмены", которая стала популярна в Западе в последние годы, это "идиотия".

"Мы пользуемся ей (символикой – прим. ред.) уже 32 года, это наш бренд. У Украины нет монополии на желтый и синий", - сообщил он изданию "Подъем".

Ранее аэропорт Калининграда Храброво перекрасил на логотипе из желтого в красный, чтобы не ассоциироваться с украинским флагом.

Однако позже глава пресс-службы аэропорта Наталья Грицун объяснила, что солнце сделали красным в цвет колонны и башни.

"Это все осуществляется в рамках дальнейшей модернизации и реконструкции аэровокзала, приведения к единообразию", - передает ее слова "Комсомольская правда".

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