Столтенберг: НАТО не является участником конфликта на Украине

По словам генсека, НАТО - это "оборонительный союз"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу перед началом заседания глав МИД стран альянса, что блок не является стороной конфликта на Украине.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Столтенберга, НАТО - это "оборонительный союз". При этом генсек подчеркнул, что альянс будет защищать тех, кто в него входит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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