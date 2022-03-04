ФАС ускорится в борьбе с ростом цен

Ведомство ведет оперативный контроль ситуации

Федеральная антимонопольная служба в пятницу, 4 марта, объявила о сокращении сроков выдачи предостережений за необоснованные прогнозы по росту цен.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, подобные публичные заявления могут повлечь за собой заключение антиконкурентных соглашений между участниками рынка либо вызвать искусственный ажиотажный спроса. В конечном итоге это может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя.

С учетом этого ФАС сокращает сроки внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережений, с десяти до двух рабочих дней.

Антимонопольное ведомство продолжает осуществление оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках, сообщается на официальном сайте ФАС.

На фоне ужесточения антироссийских санкций и повышенной волатильности на валютном рынке производители и поставщики ряда товаров начали повышать цены. В частности, источники на рынке стройматериалов рассказали о приостановке отгрузки товара и ожидаемом повышении цен на 30%.

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