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Минобороны: пожар на Запорожской АЭС был провокацией со стороны националистов

12:40
  • пятница
  • 04 марта 2022

В оборонном ведомстве рассказали о ходе событий

Украинская диверсионная группа устроила пожар в здании учебно-тренировочного корпуса Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказали в Министерстве обороны России.
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Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что станция и прилегающая территория 28 февраля были взяты под охрану российскими военнослужащими. В ночь на 4 марта мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов. Они вели огонь из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса за пределами АЭС. Ответным огнем российского патруля огневые точки украинских диверсантов были подавлены, но покидая здание, они подожгли корпус.

Конашенков назвал этот поджог попыткой чудовищной провокации, чтобы вызвать огонь со стороны российских военных по АЭС, а затем обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Провокация у Запорожской АЭС свидетельствует или о преступном замысле официального Киева, или об утрате президентом Украины Владимиром Зеленским контроля над диверсионными группами, цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

В ночь на 4 марта рядом с Запорожской АЭС произошел пожар, его удалось ликвидировать без жертв и пострадавших. В связи с инцидентом работал лишь один блок станции. Радиационный фон сохранился в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что связался с лидерами ряда западных государств и проинформировал их о случившемся, поскольку пожар на электростанции может "напрямую угрожать безопасности всей Европы" и "грозит вторым Чернобылем".

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