Минобороны отчиталось о взятии новых населенных пунктов

ЛНР продолжает наступление на Краматорск

Министерство обороны в пятницу выпустило очередное обновление по ситуации на Украине, где ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации.

Сообщается, что Вооруженные силы России продолжают наступление и взяли под контроль Комсомольское, Верхнюю Криницу, Чистополье, Тружнево, Новополтавку.

При этом группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских сил продолжает наступление на Краматорск. ДНР провела успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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