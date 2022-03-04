Орбан назвал антироссийские санкции обоюдоострым оружием

У Венгрии уже начались проблемы

Антироссийские санкции будут иметь серьезные последствия для стран Запада.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Будапешт работает над тем, чтобы минимизировать последствия санкций для венгерской экономики.

"Во время войны самое важное – это единство. Но санкции – это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим", - сообщил он в эфире радио Kossuth (цитата по РИА Новости).

Венгрия уже столкнулась с проблемами после закрытия отделений Сбербанка в стране, так как предприятия и люди потеряли свои деньги. Цены на газ уже выросли на 50-60%, что ведет к росту инфляции.

"50% инфляции будет вызвано ростом цен на энергоносители, и они будут продолжать расти... Чем раньше закончится война, тем меньше будет ущерба", - подчеркнул Орбан.

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