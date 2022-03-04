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Три российских судна и яхту задержали во Франции

13:18
  • пятница
  • 04 марта 2022

Французские власти не объяснили причину

Во французских территориальных водах задержаны три российских судна и одна яхта. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказал посол России во Франции Алексей Мешков.
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По словам дипломата, суда были задержаны "практически без каких-либо объяснений". После этого проводятся обыски, "ничего не находят", но суда передаются в судебные органы. При этом нет ясности, когда судебные органы Франции примут какие-либо решения в отношении задержанных судов и яхты, отметил Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

Российский посол заявил, что для судов России французские территориальные воды стали схожи с территориальными водами Сомали.

Официальные комментарии с французской стороны по данному поводу не поступали.

В США тем временем предложили способ изъятия яхт и самолетов у российских граждан, которые попали под действие западных санкций.

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