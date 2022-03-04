Антикризисный пакет правительства прошел первое чтение в Думе

Поправки направлены на поддержку граждан и экономики

Государственная дума в пятницу, 4 марта, одобрила в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий меры поддержки в экономике и социальной сфере в связи с антироссийскими санкциями.

Документы дает кабмину право проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Он также вводит особенности установления в России величины прожиточного минимума и расчета минимального размера оплаты труда.

Наряду с этим упрощается закупка лекарств и медизделий, вводятся особые правила регистрации фармацевтических препаратов, а правительству предоставляется право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности.

Также правительство сможет скорректировать правила приема в вузы России для граждан страны, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств, сообщает "Интерфакс".

Ранее 4 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ответственности за призывы к антироссийским санкциям.

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