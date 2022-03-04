S7 закрывает все международные рейсы

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета

В авиакомпании S7 Airlines сообщили об отмене всех рейсов по международным направлениям.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета.

Ранее из-за ситуации на Украине небо для российских самолетов закрыли в том числе Евросоюз и Соединенные Штаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"