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Минздрав сообщил о задержке поставок ряда лекарств

13:06
  • пятница
  • 04 марта 2022

Цена на препараты может вырасти

Доставка в Россию некоторых видов лекарств задерживается из-за проблем с логистикой.
Минздрав оценил запас жизненно важных лекарств в России

Об этом РИА Новости заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Он подчеркнул, что это не отказ заводов, а именно задержки.

У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - сообщил он в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике.

В Минздраве подчеркнули, что по ряду контрактов закупки ведутся на два или три года, а на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что в Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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