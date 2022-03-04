Минздрав сообщил о задержке поставок ряда лекарств

Цена на препараты может вырасти

Доставка в Россию некоторых видов лекарств задерживается из-за проблем с логистикой.

Об этом РИА Новости заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Он подчеркнул, что это не отказ заводов, а именно задержки.

У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - сообщил он в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике.

В Минздраве подчеркнули, что по ряду контрактов закупки ведутся на два или три года, а на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что в Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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