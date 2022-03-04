В Польше задержали "агента спецслужб России"

В республику он якобы прибыл как журналист

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании испанского гражданина, которого считают "агентом российской разведки".

Как рассказал пресс-секретарь координирующего работу польских спецслужб министра Станислав Жарын в эфире Польского телевидения, задержанного идентифицировали как "агента Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Российской Федерации".

По данным польских правоохранительных органов, мужчина "собирал информацию и передавал ее в Россию".

В республику он прибыл как журналист. Задержан был в городе Пшемысль, в гостиничном номере. Произошло задержание в ночь с 27 на 28 февраля.

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