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В Польше задержали "агента спецслужб России"

13:22
  • пятница
  • 04 марта 2022

В республику он якобы прибыл как журналист

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании испанского гражданина, которого считают "агентом российской разведки".
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Как рассказал пресс-секретарь координирующего работу польских спецслужб министра Станислав Жарын в эфире Польского телевидения, задержанного идентифицировали как "агента Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Российской Федерации".

По данным польских правоохранительных органов, мужчина "собирал информацию и передавал ее в Россию".

В республику он прибыл как журналист. Задержан был в городе Пшемысль, в гостиничном номере. Произошло задержание в ночь с 27 на 28 февраля.

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