"Санкции - это надолго": Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

Лидеры обсудили Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры состоялись в пятницу, 4 марта, об этом белорусский лидер заявил на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

Путин и Лукашенко два часа обсуждали санкционную войну и ситуацию на Украине.

"Вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили", - указал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии попросил у Путина дополнительный ракетный комплекс С-400. Лукашенко хочет усилить защиту западных границ в сложившейся в мире обстановке.

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