Россиянам разрешили покупать золото в слитках без НДС

Соответствующую норму приняла Госдума

Государственная дума в пятницу, 4 марта, приняла поправки в законодательство, касающиеся продажи банками физическим лицам драгоценных металлов в слитках.

Поправки освобождают от НДС операции по продаже банками гражданам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ. Прежний порядок предполагал приобретение гражданами драгоценных металлов с НДС по ставке 20%, исключение составляли монеты. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.

Такой порядок был принят с тем, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.

Новая норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, сообщает РИА Новости.

Тем временем золото как актив-убежище растет в цене на биржевых торгах на фоне спроса инвесторов из-за геополитических рисков. Апрельские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex торговались более чем по 1941 доллару за тройскую унцию.

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