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Финляндия примет участие в учениях НАТО

13:40
  • пятница
  • 04 марта 2022

Они пройдут с марта по апрель

Как сообщила в пятницу пресс-служба финских сухопутных сил, Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО Cold Response.

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"Участие в маневрах помогает развитию национальных оборонных возможностей, двустороннего сотрудничества с Норвегией и оборонного сотрудничества со Швецией", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что на учения от Финляндии отправятся 680 военных.

Пройдут учения на севере Норвегии и в центральной части страны с 14 марта по 2 апреля. Участвовать будут порядка 30 тысяч военных из 28 государств и авианосец США.

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