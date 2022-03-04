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Украина отметила прогресс в переговорах с Россией

13:42
  • пятница
  • 04 марта 2022

По одному из вопросов достигнуто понимание, рассказал представитель Киева

Участникам российско-украинских переговоров удалось достичь взаимопонимания по по гуманитарному вопросу. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

В Беловежской пуще стартовал второй раунд переговоров России и Украины
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По словам Арестовича, "возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или гуманитарным коридорам окруженным городам", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте представители власти России и Украины встретились за столом переговоров.

Переговоры делегаций России и Белоруссии продолжились 3 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии. В российском МИДе выразили надежду, что второй раунд переговоров в кратчайшие сроки приведет к мирному урегулированию.

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