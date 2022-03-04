Куда сходить на длинных выходных в Москве

В столице пройдут выставки, спектакли и концерты

Впереди - длинные выходные! Шоу, спектакли, выставки - Москва подготовила много интересных программ. А 8 марта во всех парках и некоторых музеях прекрасных дам ждут подарки - вход в этот день для них будет бесплатным. Где увидеть первую пьесу Чехова, услышать настоящий джаз и вдохнуть аромат магнолии?

На вопрос, что болит, в Театре на Малой Бронной отвечают: "Платонов болит". Играют премьеру с таким названием - по пьесе, написанной еще восемнадцатилетним Чеховым. Она была найдена и опубликована уже после его смерти. По её мотивам Никита Михалков в своё время снял фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино". На этот раз версия сценическая. Трагифарс. С танцами, трюками, катанием с гор.

"Весь сюжет сохранен чеховский, но он обрел, мне кажется, какую-то новую, какую то яркую и радостную, и в то же время как бы трагическую, с трагическим финалом, жизнь", - говорит актриса Виктория Толстоганова.

Анфилада старинной усадьбы. И будто в беспорядке расставлена мебель. Теперь здесь Зал Порталов. Зал Окон. На выставке, открывшейся в Музее архитектуры имени Щусева, предлагают бесконечное путешествие: из настоящего - в прошлое, и из прошлого - в настоящее.

Автор выставки - известный художник Валерий Кошляков размышляет - могут ли органично жить рядом в одном городе, в одном пространстве - классика и современность. Его арт-объектом стала старинная мебель.

"Это реальная мебель, подобранная на улицах Парижа, возле моей мастерской. Выбрасывают в какой-то день месяца ненужные предметы", - говорит Валерий Кошляков, художник.

К обломкам мебели он и создал живописные декорации. Огромные полотна, на которых узнаваемые символы - знаменитые соборы, замки, площади и фонтаны Рима, Венеции, Парижа. И само здание Музея архитектуры тоже стало частью грандиозной композиции.

"Этот проект создан для этого пространства и поэтому так естественно в нём смотрится. Естественное продолжение этого пространства", - заявила Елизавета Лихачёва, директор музея архитектуры им. Щусева.

Подарок прекрасной половине человечества в честь Восьмого марта - специальное выступление Большого Джазового оркестра в Московской консерватории. Прозвучат любимые мелодии Глена Миллера, Фрэнка Синатры.

"Когда мы играем в Большом зале консерватории, мы не можем не исполнить что-то из классической музыки, мы всегда это делаем, небольшой блок, связанный с теми людьми, которые изображены на портретах в этом зале", - заявил Петр Востоков, руководитель Большого джазового оркестра.

А в Аптекарском огороде вовсю репетируют весну. Крупнейшей в России выставкой тюльпанов. Впрочем, цветут здесь не только они. Но и яблони, нектарины, сирень и даже магнолия.

Такое редко, где можно увидеть - чтобы в одно время цвели самые разные растения. Это результат большой работы, начавшейся в Аптекарском огороде еще осенью. Кустарники, к примеру, специально держали в тёмном, холодном пространстве.

"Уже в декабре, начале января мы начинаем их выставлять, чтобы они постепенно успели распуститься, набрать цвет, набрать почки", - рассказал Александр Козлов, садовник Аптекарского огорода.

И неслучайно на эту выставку в Аптекарском огороде всегда стоят очереди. Цветущие растения, яркие краски - отличный антидепрессант и надежда на скорейший приход настоящей весны.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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